Мостовой объяснил, почему «Севилья» не может сейчас интересоваться Абаскалем

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что не верит в новости об интересе «Севильи» к главному тренеру «красно белых» Гильермо Абаскалю.

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— Ну конечно же, я не верю! Почему? Во первых, «Севилья» сейчас поправляет дела свои в чемпионате. У них недавно был назначен тренер, поэтому вряд ли фамилия Абаскаля там звучала, — сказал Мостовой Vprognoze.ru.

Испанский тренер возглавил «Спартак» летом 2022 года. При нем команда сыграла 17 туров в чемпионате России, набрала 36 очков и идет на втором месте в турнирной таблице.

«Спартак» в зимнюю паузу примет участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ, который пройдет в ОАЭ со 2 по 11 февраля. На турнире также сыграют «Сочи», «Ростов» и «Краснодар». Все встречи турнира будут показаны в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, комментаторы — Константин Генич и Дмитрий Шнякин.