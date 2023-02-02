Энцо Фернандес поблагодарил "Челси" за свой трансфер из "Бенфики"

Новоиспеченный полузащитник "Челси" Энцо Фернандес прокомментировал свой переход в лондонский клуб. Его слова передает пресс-служба "Челси". "Я благодарен "Челси" и владельцам команды за то, что они сделали все возможное для того, чтобы я стал частью этого проекта. Я счастлив присоединиться к команде, играть в лучшей лиге мира и бороться за самые большие трофеи", — сказал Фернандес. Сумма трансфера составила 121 млн евро, что является рекордной сделкой в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Футболист подписал контракт до лета 2031 года. До этого рекорд принадлежал "Манчестер Сити", который приобрел английского полузащитника Джека Грилиша у "Астон Виллы" за 113 млн евро. В СМИ ранее появлялась информация, что "Челси" намерен расплатиться с португальским клубом шестью платежами. На прошедшем чемпионате мира — 2022 в Катаре Энцо Фернандес в составе национальной команды стал обладателем чемпионского звания, а также выиграл приз лучшему молодому игроку турнира. В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил один мяч и сделал пять результативных передач. Ранее "Челси" официально представил Энцо Фернандеса в качестве игрока клуба.