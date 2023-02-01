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3 часа назад

Четыре европейских клуба хотели приобрести Захаряна зимой

Газета.Ru

Полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно рассчитывали приобрести как минимум четыре европейских клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Четыре европейских клуба хотели приобрести Захаряна зимой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В талантливом россиянине были заинтересованы испанские «Мальорка» и «Сельта», а также «Порту» и «Ференцварош».

Как утверждает источник, испанские клубы, а также «Ференцварош» сделали официальные шаги для совершения сделки. По имеющимся сведениям, они были готовы платить €15 млн отступных, прописанных в контракте, однако в итоге до трансфера дело не дошло.

Напомним, что летом за Захаряна лондонский «Челси» предлагал 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Сообщалось также, что «Челси» не собирается отказываться от Захаряна, однако осенью контакты клубов по трансферу игрока были приостановлены.

В январе стало известно о сохранении интереса «Челси» к россиянину, однако он больше не является для англичан приоритетным вариантом.

Ранее сообщалось, что «Динамо» выразило желание сохранить Захаряна до конца сезона.

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