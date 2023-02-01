«Бенфика» подтвердила трансфер Энцо Фернандеса в «Челси»

Пресс-служба лиссабонской «Бенфики» подтвердила трансфер полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси». Португальский клуб был вынужден выпустить специальное обращение к болельщикам.

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В заявлении «орлов» сообщается, что за 22-летнего аргентинца их клуб получит от «Челси» € 121 млн. Лиссабонцы отмечают, что они не пошли на уступки английскому клубу по условиям трансфера и синим пришлось активировать пункт об отступных, прописанный в контракте Фернандеса.

Отдельного внимания заслуживает факт, что «Челси» сумел договориться с «Бенфикой» об отсрочке платежей. Английский клуб выплатит сумму трансфера несколькими траншами — первый из них будет равен € 45 млн и поступит в Португалию в самое ближайшее время.

Примечательно, что 25% от общей суммы трансфера Энцо получит его бывший клуб — аргентинский «Ривер Плейт».