Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
3 часа назад

«Бенфика» подтвердила трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» за € 121 млн

Betassist

Пресс-служба лиссабонской «Бенфики» подтвердила трансфер полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси». Португальский клуб был вынужден выпустить специальное обращение к болельщикам.

«Бенфика» подтвердила трансфер Энцо Фернандеса в «Челси»
Фото: BetassistBetassist

В заявлении «орлов» сообщается, что за 22-летнего аргентинца их клуб получит от «Челси» € 121 млн. Лиссабонцы отмечают, что они не пошли на уступки английскому клубу по условиям трансфера и синим пришлось активировать пункт об отступных, прописанный в контракте Фернандеса.

Отдельного внимания заслуживает факт, что «Челси» сумел договориться с «Бенфикой» об отсрочке платежей. Английский клуб выплатит сумму трансфера несколькими траншами — первый из них будет равен € 45 млн и поступит в Португалию в самое ближайшее время.

Примечательно, что 25% от общей суммы трансфера Энцо получит его бывший клуб — аргентинский «Ривер Плейт».

В нынешнем сезоне Энцо Фернандес провёл 29 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, забил 4 мяча и стал автором 7 результативных передач. На ЧМ-2022 в Катаре он помог сборной Аргентине завоевать трофей, а также был признан лучшим молодым футболистом мундиаля.

Футбол,Энцо Фернандес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители