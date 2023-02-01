Петржела: Дзюбе стоит задуматься над завершением карьеры

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в очередной раз высказался о возможном продолжении карьеры нападающего Артёма Дзюбы. 34-летний с ноября прошлого года находится в статусе свободного агента.
«Я не думаю, что Дзюба заключит контракт с каким-то клубом РПЛ. Слишком много слухов было на этот счёт.
Артём — отличный нападающий, однако его время уже ушло. Возможно, ему стоит задуматься над завершением карьеры футболиста.
Просмотр в «Торпедо» — не уровень Дзюбы. Он попробовал себя в Турции, но там у Артёма совсем ничего не получилось. Значит, точно нужно задуматься», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».
Артём Дзюба находится в статусе свободного агента с ноября 2022 года, когда он по взаимному согласию сторон расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». В Турции 34-летний россиянин выступал с августа 2022 года. До этого семь лет Артём выступал в составе «Зенита», где стал четырёхкратным чемпионом России.