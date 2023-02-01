Названа причина срыва перехода Зиеша из «Челси» в «ПСЖ»

Трансфер полузащитника лондонского «Челси» Хакима Зиеша во французский «Пари Сен Жермен» не состоялся по вине английского футбольного клуба, сообщил в Twitter журналист CBS Бен Джейкобс.

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По данным СМИ, клубы согласовали аренду 29 летнего хавбека до конца сезона, однако «синие» вовремя не прислали необходимые для оформления перехода документы. Вероятность того, что «ПСЖ» удастся обжаловать решение, низка, отмечает Джейкобс.