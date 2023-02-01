Названа причина срыва перехода Зиеша из «Челси» в «ПСЖ»

Трансфер полузащитника лондонского «Челси» Хакима Зиеша во французский «Пари Сен Жермен» не состоялся по вине английского футбольного клуба, сообщил в Twitter журналист CBS Бен Джейкобс.
По данным СМИ, клубы согласовали аренду 29 летнего хавбека до конца сезона, однако «синие» вовремя не прислали необходимые для оформления перехода документы. Вероятность того, что «ПСЖ» удастся обжаловать решение, низка, отмечает Джейкобс.
В текущем сезоне марокканский футболист провел за «Челси» 15 матчей, отметился одной голевой передачей. Зиеш перешел в лондонский клуб в 2020 году из амстердамского «Аякса», по данным СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.