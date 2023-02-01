Ловчев считает переоцененной работу Тедеско в «Спартаке»

«Тедеско в Бельгии — это не гарантия успеха, как он же не гарантия успеха в Лейпциге. На мой взгляд, работа этого парня в Спартаке переоценена. Я не видел выдающегося тренера, с прорывной идеей. Очень скучный футбол, в который плюс-минус играют многие в Европе. Теперь будет играть в такой футбол Бельгия. Поздравляю ее с этим.