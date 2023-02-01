Ловчев считает переоцененной работу Тедеско в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев в своем Telegram-канале высказался о назначении бывшего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на пост наставника сборной Бельгии.
«Тедеско в Бельгии — это не гарантия успеха, как он же не гарантия успеха в Лейпциге. На мой взгляд, работа этого парня в Спартаке переоценена. Я не видел выдающегося тренера, с прорывной идеей. Очень скучный футбол, в который плюс-минус играют многие в Европе. Теперь будет играть в такой футбол Бельгия. Поздравляю ее с этим.
Не надо преувеличивать заслуги этого парня. И тем более, нет никакой симпатии после его слов о России», — написал Ловчев.
Портал HLN ранее сообщил, что контракт с немецким специалистом рассчитан до окончания чемпионата мира — 2026.
На ЧМ в Катаре бельгийцы не смогли выйти из группы, пропустив вперед себя Хорватию и Марокко.
Напомним, что Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21. В декабре 2021 года он был назначен главным тренером «РБ Лейпциг», а через 8 месяцев был уволен.