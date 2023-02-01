Игрок «Ахмата» рассказал, почему принял решение не уезжать за границу

«Были определенные сложности с отъездом за границу. Семейные. Я не женат, одному за рубежом было бы тяжеловато, а перевозить туда родителей, братьев или сестер смысла не имело, у них здесь своя жизнь. Языковой барьер тоже учитывался, хотя я неплохо знаю английский, мама преподает этот язык. Новая культура, обстановка, страна, на тот момент было внутреннее ощущение, что лучше остаться еще на сезон. Была такая возможность, но я пока не рискнул», — передает слова Агаларова «Матч ТВ».