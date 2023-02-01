Игрок «Ахмата» рассказал, почему принял решение не уезжать за границу

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал, почему в прошлом году не состоялся его переход в зарубежный клуб.
«Были определенные сложности с отъездом за границу. Семейные. Я не женат, одному за рубежом было бы тяжеловато, а перевозить туда родителей, братьев или сестер смысла не имело, у них здесь своя жизнь. Языковой барьер тоже учитывался, хотя я неплохо знаю английский, мама преподает этот язык. Новая культура, обстановка, страна, на тот момент было внутреннее ощущение, что лучше остаться еще на сезон. Была такая возможность, но я пока не рискнул», — передает слова Агаларова «Матч ТВ».
В летнее трансферное окно нападающий подписал с «Ахматом» контракт сроком на три года. В текущем сезоне он принял участие в десяти матчах и забил один гол.
Агаларов в сезоне-2021/22 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету форварда 19 голов в 29 матчах. Однако это не помогло «Уфе» сохранить прописку в РПЛ: клуб впервые за восемь лет вылетел в Первую лигу (ранее — ФНЛ).
В 2021 году он впервые был вызван в сборную России, но в матчах участие не принимал.