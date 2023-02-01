Абаскаль сообщил руководству «Спартака», что не покинет клуб до конца сезона

Отмечается, что 33-летний испанец провёл закрытую встречу с членами совета директоров красно-белых на первом сборе в ОАЭ. На ней он заверил руководителей, что доработает с командой до конца сезона-2021/2022 и не будет рассматривать предложения, поступающие этой зимой.