Закрылось зимнее трансферное окно: сколько потратили клубы на футболистов

Зимнее трансферное окно сезона 2022/23 закрылось. Как сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на данные портала Transfermarkt, оно оказалось одним из самых затратных за последние годы, установив сразу несколько рекордов.
Самой большой сумма трансферов оказалась у клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» — она составила 329,5 млн евро. С момента прихода нового владельца Тода Боули, который купил клуб у бизнесмена Романа Абрамовича, «синие» стали активно участвовать в трансферном рынке и искать новых игроков.
В январе «Челси» сделал самые дорогие приобретения в этот трансферный период. Клуб выкупил у лиссабонской «Бенфики» аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса за 121 млн евро, а у донецкого «Шахтера» — украинского нападающего Михаила Мудрика за 70 млн. Отметим, что рыночная стоимость футболистов ниже — 55 и 40 млн соответственно.
Также в команду перешли Бенуа Бадиашиль (38 млн), Нони Мадуеке (35 млн), Андрей Сантос (12,5 мл) и Давид Фофана (12 млн). Также к «синим» бесплатно перешел вратарь Габриель Слонина.
Отметим, что трансфер Фернандеса стал самым дорогим как в истории «Челси», так и в истории Англии.
Самые большие затраты понесла АПЛ — суммарно 824,81 млн евро при выручке в 100,42 млн евро. Английской лиге удалось побить рекорд лиг по тратам в зимнюю трансферную кампанию, установленный ею же в сезоне 2017/18 (561,4 млн евро). Помимо «Челси» ощутимый клад сделали «Саутгемптон» (€63,3 млн), «Арсенал» (60,3 млн), «Борнмут» (56,2 млн) и «Ньюкасл» (49,5 млн).
Второе место по тратам занимает французская Лига 1, которая потратила 124,9 млн евро, а третье — Бундеслига, затратившая 68,27 млн евро.
Лига 1 не только заняла второе место по тратам, но и первое по прибыли. Ее клубы продали футболистов на 199,6 млн евро, из-за чего итоговый баланс составил 90,7 млн евро.
Вторым по доходам оказался чемпионат Португалии — 161,1 млн, а тройку замыкает АПЛ — 100,4 млн.
Среди клубов наибольшую сумму заработала уже упомянутая «Бенфика» — 128,8 млн евро при тратах в 16 млн евро. Второе место по этому показателю занимает ПСВ (81,3 млн евро при тратах 500 тысяч евро), третье — донецкий «Шахтер» (70,5 млн евро при тратах 1 млн евро).