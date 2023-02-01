Закрылось зимнее трансферное окно: сколько потратили клубы на футболистов

Зимнее трансферное окно сезона 2022/23 закрылось. Как сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на данные портала Transfermarkt, оно оказалось одним из самых затратных за последние годы, установив сразу несколько рекордов.

Какой клуб понес наибольшие затраты

Видео дня

Самой большой сумма трансферов оказалась у клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» — она составила 329,5 млн евро. С момента прихода нового владельца Тода Боули, который купил клуб у бизнесмена Романа Абрамовича, «синие» стали активно участвовать в трансферном рынке и искать новых игроков.

В январе «Челси» сделал самые дорогие приобретения в этот трансферный период. Клуб выкупил у лиссабонской «Бенфики» аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса за 121 млн евро, а у донецкого «Шахтера» — украинского нападающего Михаила Мудрика за 70 млн. Отметим, что рыночная стоимость футболистов ниже — 55 и 40 млн соответственно.

Также в команду перешли Бенуа Бадиашиль (38 млн), Нони Мадуеке (35 млн), Андрей Сантос (12,5 мл) и Давид Фофана (12 млн). Также к «синим» бесплатно перешел вратарь Габриель Слонина.

Отметим, что трансфер Фернандеса стал самым дорогим как в истории «Челси», так и в истории Англии.

Какие лиги потратили больше всех

Самые большие затраты понесла АПЛ — суммарно 824,81 млн евро при выручке в 100,42 млн евро. Английской лиге удалось побить рекорд лиг по тратам в зимнюю трансферную кампанию, установленный ею же в сезоне 2017/18 (561,4 млн евро). Помимо «Челси» ощутимый клад сделали «Саутгемптон» (€63,3 млн), «Арсенал» (60,3 млн), «Борнмут» (56,2 млн) и «Ньюкасл» (49,5 млн).

Второе место по тратам занимает французская Лига 1, которая потратила 124,9 млн евро, а третье — Бундеслига, затратившая 68,27 млн евро.

Какие лиги заработали больше всех

Лига 1 не только заняла второе место по тратам, но и первое по прибыли. Ее клубы продали футболистов на 199,6 млн евро, из-за чего итоговый баланс составил 90,7 млн евро.

Вторым по доходам оказался чемпионат Португалии — 161,1 млн, а тройку замыкает АПЛ — 100,4 млн.