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3 часа назад

Румынский клуб отказался играть с «Енисеем» за час до матча из-за угрозы лишения очков в чемпионате

Газета.Ru

Румынский «Оцелул» отказался от товарищеского матча с «Енисеем» за час до начала игры. Об этом сообщил главный тренер российского клуба Алексей Ивахов в своих соцсетях.

Румынский клуб отказался от товарищеского матча с «Енисеем» за час до начала игры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Боятся они нас. Матч с румынами сегодня не состоялся. Румыны ушли.

Соперник отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе футбольной федерации Румынии. Маразм добрался до спорта. Команда Румынии добиралась до нашего поля в Анталии 70 км из города «Сиде», вышла на поле и готовилась к предыгровой разминке. После звонка федерации и предупреждении о снятии очков основного чемпионата Румынии за игру с русскими они развернулись, зашли в автобус и уехали», — написал Ивахов.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Отказ зарубежных клубов от игры с российскими начался с болгарского «Левски». Команда должна была сыграть с «Уралом», «Краснодаром» и «Спартаком». Также сообщалось о желании «Левски» выйти на матч против российских команд в форме в цветах украинского флага. Однако даже это не помогло уйти от протестов фанатов, которые выступали против игр с россиянами.

Стоит отметить, что еще один болгарский клуб, «Ботев», должен был сыграть с российскими командами на сборах.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,Спартак,ФК "Урал",
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