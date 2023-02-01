Румынский клуб отказался от товарищеского матча с «Енисеем» за час до начала игры

Румынский «Оцелул» отказался от товарищеского матча с «Енисеем» за час до начала игры. Об этом сообщил главный тренер российского клуба Алексей Ивахов в своих соцсетях.

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«Боятся они нас. Матч с румынами сегодня не состоялся. Румыны ушли.

Соперник отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе футбольной федерации Румынии. Маразм добрался до спорта. Команда Румынии добиралась до нашего поля в Анталии 70 км из города «Сиде», вышла на поле и готовилась к предыгровой разминке. После звонка федерации и предупреждении о снятии очков основного чемпионата Румынии за игру с русскими они развернулись, зашли в автобус и уехали», — написал Ивахов.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Отказ зарубежных клубов от игры с российскими начался с болгарского «Левски». Команда должна была сыграть с «Уралом», «Краснодаром» и «Спартаком». Также сообщалось о желании «Левски» выйти на матч против российских команд в форме в цветах украинского флага. Однако даже это не помогло уйти от протестов фанатов, которые выступали против игр с россиянами.