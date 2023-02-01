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3 часа назад

Румынский клуб отказался от матча с «Енисеем» за час до игры

Елена Прошина

Главный тренер российского клуба «Енисей» Алексей Ивахов сообщил, что румынский «Оцелул» отказался от товарищеского матча с за час до начала игры. Об этом пишет «Газета.ру».

Румынский клуб отказался от товарищеского матча с «Енисеем» за час до начала игры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Боятся они нас. Матч с румынами сегодня не состоялся. Румыны ушли. Соперник отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе футбольной федерации Румынии. Маразм добрался до спорта. Команда Румынии добиралась до нашего поля в Анталии 70 км из города «Сиде», вышла на поле и готовилась к предыгровой разминке», - рассказал Ивахов.

По его словам, после того, как федерация сделала румынам предупреждение о снятии очков основного чемпионата страны за игру с русскими, они «развернулись, зашли в автобус и уехали».

Ранее с российскими командами отказался играть болгарский клуб «Левски». Команда должна была провести матчи с «Уралом», «Краснодаром» и «Спартаком». Также сообщалось о желании «Левски» выйти на матч против российских команд в форме в цветах украинского флага.

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