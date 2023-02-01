Румынский клуб отказался от товарищеского матча с «Енисеем» за час до начала игры

Главный тренер российского клуба «Енисей» Алексей Ивахов сообщил, что румынский «Оцелул» отказался от товарищеского матча с за час до начала игры. Об этом пишет «Газета.ру».
«Боятся они нас. Матч с румынами сегодня не состоялся. Румыны ушли. Соперник отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе футбольной федерации Румынии. Маразм добрался до спорта. Команда Румынии добиралась до нашего поля в Анталии 70 км из города «Сиде», вышла на поле и готовилась к предыгровой разминке», - рассказал Ивахов.
По его словам, после того, как федерация сделала румынам предупреждение о снятии очков основного чемпионата страны за игру с русскими, они «развернулись, зашли в автобус и уехали».
Ранее с российскими командами отказался играть болгарский клуб «Левски». Команда должна была провести матчи с «Уралом», «Краснодаром» и «Спартаком». Также сообщалось о желании «Левски» выйти на матч против российских команд в форме в цветах украинского флага.