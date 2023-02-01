Кокорин: «Каждый нормальный мужчина должен отсидеть»

Российский форвард кипрского клуба «Арис» высказался о своем попадании в тюрьму. В интервью для YouTube-канал «Суперлига» он заявил, что для него тюремное заключение это «огромный опыт» и «хорошая школа».

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«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли», — сказал Кокорин.

Напомним, что в 2018 году Кокорин стал фигурантом дел о побоях и хулиганстве, его отправили в СИЗО. В мае 2019-го суд приговорил Кокорина к 1,5 годам колонии общего режима.