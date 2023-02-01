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1 час назад

Артём Дзюба близок к подписанию контракта с «Витессом»

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Бывший капитан сборной России Артём Дзюба близок к переезду в голландскую Эредивизию. 34-летним россиянином активно интересуется «Витесс».

Артём Дзюба близок к подписанию контракта с голландским клубом
Фото: BetassistBetassist

Как сообщает «Спорт День за Днём», Дзюба интересен нидерландскому клубу, так как является свободным агентом. После закрытия январского трансферного окна команды могут заключать контракты исключительно с футболистами, не имеющими на руках трудовых договоров.

Артём Дзюба в августе 2022 года подписал контракт с «Адана Демирспор». 34-летний россиянин достался турецкому клубу бесплатно, так как 30 июня подошёл к концу его контракт с «Зенитом». В составе «Аданы» он провёл лишь пять матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Аданой» был рассчитан до 30 июня 2023 года, а у сторон была возможность продлить договор ещё на один сезон. Однако 3 ноября стороны по взаимному согласию расторгли контракт.

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