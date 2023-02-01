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1 час назад

Кокорин о зарплатах в футболе: «Это адский труд, у меня не было детства. Пока все учились, пошли в универ – Саша тренировался. Когда вы все начали работать, Саша уже работал»

Sports.ru

Александр Кокорин ответил на претензии к высоким зарплатам футболистов.

Кокорин высказался о зарплатах в футболе
Фото: sports.rusports.ru

«У меня не было детства. Я в садик не пошел, мне это уже было не интересно. Я начал играть, потом заниматься. Поэтому когда все кричат «за что им платят?», ну я про себя могу сказать: у меня не было детства.

Пока все учились, Саша тренировался. Потом все пошли в универ – Саша тренировался. Потом все пошли дальше, не знаю, чем после универа занимаются, учиться – Саша тренировался и получал уже за это деньги. А потом когда все начали работать, сравнивать... потому что когда вы все начали работать, Саша уже работал.

Кокорин: каждый нормальный мужчина должен отсидеть

И все спортсмены, которые там адским трудом занимаются, – это с юного детства тяжелый, адский труд. Вот и вся разновидность», – сказал бывший нападающий «Зенита», сейчас выступающий за «Арис».

Футбол,Александр Кокорин,Зенит,
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