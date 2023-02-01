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1 час назад

Стало известно, какую сумму заработает победитель Зимнего Кубка РПЛ

Чемпионат.com

Стал известен призовой фонд Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги, который пройдёт со 2 по 11 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

Стало известно, какую сумму заработает победитель Зимнего Кубка РПЛ
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Напомним, участие в турнире примут московский «Спартак», а также «Ростов», «Сочи» и «Краснодар».

Команда, победившая в турнире, получит 7 миллионов рублей. 3 млн получит клуб за победу в челлендже, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин. После первого тура — 4 и 5 февраля — на турнире состоятся челленджи с участием игроков всех команд: пенальти по мишеням, полоса препятствий, дуэли вратарей и другие конкурсы.

В регламент турнира включена возможность подавать запросы для просмотра судьей видеоповторов спорных моментов. Также на Кубке предусмотрены флэш-интервью арбитров в течение 15 минут после завершения встречи.

Футбол,Дмитрий Зимин,Спартак,
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