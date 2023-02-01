Источник: Дзюба близок к переходу в нидерландский «Витесс»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может продолжить карьеру в Нидерландах. 34-летний футболист близок к переходу в «Витесс», информирует «Спорт день за днём».

Артём Дзюба находится в статусе свободного агента после того, как покинул турецкий «Адана Демирспор» в ноябре 2022 года. Ранее сообщалось, что форвард близок к подписанию контракта с «Пари Нижний Новгород», «Торпедо» и рядом других российских клубов, однако до конкретики дело пока что не дошло.