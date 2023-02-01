Кокорин заявил, что первый матч Медиалиги прошел в его тюрьме

И вот так, знаешь, открываются ворота – на эту игру народ как поломился. А ты прикинь просто, зэки сидят такие: типа, ### (блин – прим.), что это. Просто народ бежит с камерой, там падает кто-то друг на друга, чтоб занять лучшую позицию. Вот тебе первый медийный матч был. Медиалига началась там, это «Золотой лев», – сказал нападающий «Ариса».