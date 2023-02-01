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2 часа назад

Кокорин о матче в тюрьме: «Медиалига началась там, первый медийный матч. Было 160 заявок от прессы»

Sports.ru

Александр Кокорин заявил, что первый матч Медиалиги прошел в его тюрьме.

Кокорин заявил, что первый матч Медиалиги прошел в его тюрьме
Фото: sports.rusports.ru

– Слушай, у нас была игра легендарная, «Золотой лев» против белгородского «Салюта».

– Сложно было попасть в состав?

– В состав было сложно попасть.

– Просмотр был, да?

– Просмотр был. Но когда объявили запустить прессу, заявок было 160. Ну типа каналы, блогеры... Я просто так считаю: у нас в стране есть столько? Кто эти люди?

И вот так, знаешь, открываются ворота – на эту игру народ как поломился. А ты прикинь просто, зэки сидят такие: типа, ### (блин – прим.), что это. Просто народ бежит с камерой, там падает кто-то друг на друга, чтоб занять лучшую позицию. Вот тебе первый медийный матч был. Медиалига началась там, это «Золотой лев», – сказал нападающий «Ариса».

Футбол,Александр Кокорин,
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