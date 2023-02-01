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1 час назад

Карпин назвал проблемой отсутствие зарубежных спортсменов на сборах

Газета.Ru

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об отсутствии зарубежных соперников на зимних сборах, передает «Чемпионат.com».

Карпин назвал проблемой отсутствие зарубежных спортсменов на сборах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это проблематично. Крайне проблематично. В той же Австрии мы играли с командами второй Бундеслиги. Было интересно посмотреть своих футболистов на этом уровне», — сказал Карпин.

Напомним, что весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В начале января Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил апелляцию российской стороны. Отечественные клубы и сборная пропустили весь 2022 год.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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