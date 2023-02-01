Карпин назвал проблемой отсутствие зарубежных спортсменов на сборах

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об отсутствии зарубежных соперников на зимних сборах, передает «Чемпионат.com».
«Это проблематично. Крайне проблематично. В той же Австрии мы играли с командами второй Бундеслиги. Было интересно посмотреть своих футболистов на этом уровне», — сказал Карпин.
Напомним, что весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
В начале января Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил апелляцию российской стороны. Отечественные клубы и сборная пропустили весь 2022 год.