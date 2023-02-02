Стало известно, когда Ибрагимович вернется на поле

Швед стремится помочь "Милану" уже в перовом матче против "Тоттенхэма".

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Шведский нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович планирует вернуться на поле к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с лондонским "Тоттенхэмом", сообщают иностранные СМИ.

Напомним, что форвард перенес операцию на колене в мае 2022 года и с тех пор проходит реабилитацию. Ибрагимовичу 41 год, его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

После 20 туров "Милан" с 38 очками идет на пятом месте в турнирной таблице Серии А, проиграв три последних встречи подряд.