Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
3 часа назад

Мбаппе сожалеет об упущенной возможности перехода в «Реал»

Газета.Ru

Журналист El Chiringuito TV Эду Агирре сообщил, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сожалеет, что не смог перейти в мадридский «Реал» летом прошлого года.

Мбаппе сожалеет об упущенной возможности перехода в «Реал»
Фото: газета.ругазета.ру

Как утверждает журналист, 24-летний француз ждет новой возможности, чтобы перейти в стан действующих чемпионов Испании. Также Мбаппе сообщил своему окружению, что его контракт с «ПСЖ» заключен до 2024-го, а не 2025 года, как было заявлено на пресс-конференции по случаю заключения соглашения.

21 мая стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся.

Килиан Мбаппе сделал хет-трик в финале чемпионата мира против сборной Аргентины. Два гола были забиты им с пенальти.

Всего на счету 23-летнего француза в семи матчах восемь забитых мячей (два с пенальти) и две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром турнира.

В текущем чемпионате Франции Мбаппе принял участие в 18 матчах, забив 13 мячей и дважды отметившись результативными передачами.

Футбол,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители