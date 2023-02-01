Мбаппе сожалеет об упущенной возможности перехода в «Реал»

Журналист El Chiringuito TV Эду Агирре сообщил, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сожалеет, что не смог перейти в мадридский «Реал» летом прошлого года.

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Как утверждает журналист, 24-летний француз ждет новой возможности, чтобы перейти в стан действующих чемпионов Испании. Также Мбаппе сообщил своему окружению, что его контракт с «ПСЖ» заключен до 2024-го, а не 2025 года, как было заявлено на пресс-конференции по случаю заключения соглашения.

21 мая стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся.

Килиан Мбаппе сделал хет-трик в финале чемпионата мира против сборной Аргентины. Два гола были забиты им с пенальти.

Всего на счету 23-летнего француза в семи матчах восемь забитых мячей (два с пенальти) и две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром турнира.