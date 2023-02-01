В Нидерландах опровергли новость об интересе «Витесса» к Дзюбе

Нидерландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс заявил, что «Витесс» не заинтересован в подписании контракта с 34-летним российским нападающим Артемом Дзюбой.
«Дзюба не приезжал в Нидерланды. Очередная фейковая новость. Никто из клуба не отреагировал на слухи о потенциальном переходе Дзюбы.
По имеющимся у меня данным, это пранк одного из фанатов клуба. Он написал в об этом в интернете, и шутка разлетелась по многим социальным сетям.
Этот трансфер невозможен, Дзюба «Витессу» не нужен», — приводит слова журналиста Sport24.
С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.