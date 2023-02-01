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1 час назад

Абаскаль: Карпин делал мне много подарков

Betassist

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, подготовил ли он подарок ко дню рождения главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. 2 февраля красно-белые сыграют с ростовчанами в рамках Зимнего кубка РПЛ. Встреча стартует в 19:30 мск.

Абаскаль: Карпин делал мне много подарков
Фото: betassist.rubetassist.ru

«Планирую ли завтра дарить Карпину подарок ко дню рождения? Сейчас подарков нет. Но мне Валерий Георгиевич делал много подарков, когда я в детстве следил за его игрой», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Напомним, Карпин играл в Испании с 1994 по 2005 год. Он выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». В составе «Сосьедада» он стал серебряным призёром национального чемпионата в сезоне-2002/2003.

В розыгрыше сезона-1998/1999 он был признан лучшим универсальным игроком Ла Лиги по версии журнала Don Balon.

Футбол,Гильермо Абаскаль,Валерий Карпин,Спартак,
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