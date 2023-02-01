Тренер «Тоттенхэма» Конте попал в больницу и перенесет операцию

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте сегодня перенесет операцию по удалению желчного пузыря. Об этом сообщается в соцсетях команды.

«Конте недавно стал себя плохо чувствовать – у него были сильные боли в животе. Ему поставили диагноз — холецистит. Сегодня тренер перенесет операцию по удалению желчного пузыря. Он вернется к исполнению своих обязанностей после периода восстановления.

Все в клубе желают ему выздоровления», — сказано в соцсетях клуба.

Стоит отметить, что «Тоттенхэму» через четыре дня предстоит важная игра против «Манчестер Сити» в Английской премьер-лиге (АПЛ). После 21 тура «шпоры», набрав 36 очков, располагаются на пятой позиции в турнирной таблице. «МС» продолжает погоню за лидирующим в чемпионате «Арсеналом», Разрыв между командами составляет пять очков. Стоит отметить, что команда Микеля Артеты имеет одну игру в запасе.