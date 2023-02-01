Тренер «Тоттенхэма» Конте попал в больницу и перенесет операцию

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте сегодня перенесет операцию по удалению желчного пузыря. Об этом сообщается в соцсетях команды.
«Конте недавно стал себя плохо чувствовать – у него были сильные боли в животе. Ему поставили диагноз — холецистит. Сегодня тренер перенесет операцию по удалению желчного пузыря. Он вернется к исполнению своих обязанностей после периода восстановления.
Все в клубе желают ему выздоровления», — сказано в соцсетях клуба.
Стоит отметить, что «Тоттенхэму» через четыре дня предстоит важная игра против «Манчестер Сити» в Английской премьер-лиге (АПЛ). После 21 тура «шпоры», набрав 36 очков, располагаются на пятой позиции в турнирной таблице. «МС» продолжает погоню за лидирующим в чемпионате «Арсеналом», Разрыв между командами составляет пять очков. Стоит отметить, что команда Микеля Артеты имеет одну игру в запасе.
Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. До этого он работал в «Интере», «Челси» и сборной Италии. В качестве тренера он выигрывал чемпионаты Италии (4 раза) и Англии.