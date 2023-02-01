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1 час назад

«Зенит» начал продажу билетов на первые весенние домашние матчи

Матч ТВ

Петербургский «Зенит» начал продажу билетов на первые домашние матчи весенней части сезона 2022/23 МИР РПЛ с нижегородским «ПАРИ НН» и подмосковными «Химками», сообщается на сайте «сине бело голубых».

«Зенит» начал продажу билетов на первые весенние домашние матчи
Фото: матч тв матч тв

Матч с «ПАРИ НН» пройдет 4 марта и начнется в 16:30 (мск), а встреча с «Химками» намечена на 12 марта, начало — в 14:00 (мск).

Самый дешёвый билет стоит 100 рублей, но в случае приобретения его до 20 февраля. Кроме того, зрители на первых домашних матчах 2023 года примут участие в розыгрыше автомобиля.«Зенит» возглавляет таблицу РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ.

Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Фонбет,Зенит,
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