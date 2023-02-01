«Зенит» начал продажу билетов на первые весенние домашние матчи

Петербургский «Зенит» начал продажу билетов на первые домашние матчи весенней части сезона 2022/23 МИР РПЛ с нижегородским «ПАРИ НН» и подмосковными «Химками», сообщается на сайте «сине бело голубых».

Фото: матч тв матч тв

Матч с «ПАРИ НН» пройдет 4 марта и начнется в 16:30 (мск), а встреча с «Химками» намечена на 12 марта, начало — в 14:00 (мск).

Самый дешёвый билет стоит 100 рублей, но в случае приобретения его до 20 февраля. Кроме того, зрители на первых домашних матчах 2023 года примут участие в розыгрыше автомобиля.«Зенит» возглавляет таблицу РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ.