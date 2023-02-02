«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Зимнего кубка РПЛ

«Ростов» и московский «Спартак» объявили стартовые составы команд на матч Winline Зимнего кубка РПЛ. Встреча состоится сегодня, 2 февраля, на стадионе «Аль-Нахян» в Абу-Даби, ОАЭ.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Ростов»: Песьяков, Миронов, Глебов, Прохин, Байрамян, Комличенко, Чернов, Уткин, Осипенко, Лангович, Щетинин.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Литвинов, Денисов, Зобнин, Игнатов, Николсон, Зиньковский.