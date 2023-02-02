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1 час назад

«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Зимнего кубка РПЛ

Чемпионат.comиещё 6

«Ростов» и московский «Спартак» объявили стартовые составы команд на матч Winline Зимнего кубка РПЛ. Встреча состоится сегодня, 2 февраля, на стадионе «Аль-Нахян» в Абу-Даби, ОАЭ.

«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Зимнего кубка РПЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Ростов»: Песьяков, Миронов, Глебов, Прохин, Байрамян, Комличенко, Чернов, Уткин, Осипенко, Лангович, Щетинин.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Литвинов, Денисов, Зобнин, Игнатов, Николсон, Зиньковский.

Помимо «Ростова» и «Спартака», в турнире также принимают участие «Краснодар» и «Сочи», чей очный матч пройдёт завтра, 3 февраля. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Футбол,Спартак,
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