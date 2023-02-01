Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Кокорин об игре против Роналду: «От него реально очень круто пахло. Почувствовали все, кто был в штрафной, думаю»

Sports.ruиещё 2

Александр Кокорин рассказал о запахе Криштиану Роналду.

Александр Кокорин рассказал о запахе Криштиану Роналду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

– С Криштиану Роналду не было никогда возможности пересечься?

– Пересекся на поле, один раз в жизни. 1:0 выиграли – и все, больше не пересекался.

– Это как?

– Россия – Португалия (речь о матче 12 октября 2012 года в отборе ЧМ-2014 в Москве – прим.).

– И как? Есть какая-то энергетика у него, ты что-то почувствовал?

– Я почувствовал, что это футбик, от которого суперпахло на поле.

– Серьезно?

– Да, потому что я играл с ним на угловых в той игре, в России, на «Лужниках».

– Как думаешь, он знал, кто ты?

– Я думаю, нет.

– Александр Кокорин почувствовал запах Криштиану Роналду!

– Я думаю, там почувствовали все, кто были в штрафной. Потому что, ну слушай, от него реально очень круто пахло.

Я с ним играл, когда играешь, ты там должен его сбивать, на угловом хватать как-то, а я смотрю на него: слушай, Криш передо мной стоит. Ну как? Я его даже боялся [задеть]. Не то что боялся, я такой думаю: сейчас ему подадут, мне нужно его толкать, он на меня посмотрит – ты кто? – сказал нападающий «Ариса».

Футбол,Александр Кокорин,Криштиану Роналду,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители