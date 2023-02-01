Александр Кокорин рассказал о запахе Криштиану Роналду.

Я с ним играл, когда играешь, ты там должен его сбивать, на угловом хватать как-то, а я смотрю на него: слушай, Криш передо мной стоит. Ну как? Я его даже боялся [задеть]. Не то что боялся, я такой думаю: сейчас ему подадут, мне нужно его толкать, он на меня посмотрит – ты кто? – сказал нападающий «Ариса».