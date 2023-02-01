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1 час назад

​Во Франции клуб едва не провалил трансфер по удивительной причине

Евро-футбол.Ру

Один из французских клубов, чьё имя не раскрывается, во вторник вечером едва не провалил трансфер. Дело в том, что один из сотрудников в клубе объявил забастовку, а кроме него никто больше не знал, как оформить трансфер через систему. Об этом удивительном случае рассказывает NiZZague.

​Во Франции клуб едва не провалил трансфер по удивительной причине
Фото: euro-football.rueuro-football.ru

Трансфер всё же был оформлен после того, как один из руководителей этого клуба позвонил коллегам в другой клуб, чтобы разобраться в процедуре осуществления перехода футболиста.

Судя по описанию ситуации, речь наверняка идёт не о статусных клубах из французской Лиги 1.

Трансферное окно в ведущих лигах Европы закрылось во вторник вечером.

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