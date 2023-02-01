​Во Франции клуб едва не провалил трансфер по удивительной причине

Один из французских клубов, чьё имя не раскрывается, во вторник вечером едва не провалил трансфер. Дело в том, что один из сотрудников в клубе объявил забастовку, а кроме него никто больше не знал, как оформить трансфер через систему. Об этом удивительном случае рассказывает NiZZague.