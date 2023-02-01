Руководство ПСЖ разочаровалось в «Челси»

ПСЖ не хочет вести дела с «Челси» из-за несостоявшегося перехода полузащитника лондонского клуба Хакима Зиеша. Парижане остались недовольны работой менеджмента «синих», сообщает журналист Sky Sport Каве Солэкол.

Фото: фк челси фк челси

Руководство ПСЖ ожидало, что трансфер марокканца будет оформлен в последний день зимнего трансферного окна, но лондонцы предоставили неверные документы, и переход вингера сорвался.

Соглашение Зиеша с «Челси» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего полузащитника в 20 млн евро.

Зиеш стал игроком лондонского клуба в 2020 года. Сумма трансфера составила 40 млн евро. Марокканец провел за «Челси» 98 матчей, забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. В составе «пенсионеров» вингер одержал победу в Лиге чемпионов и стал обладателем Суперкубка УЕФА.