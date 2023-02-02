«Мидтьюлланн» отказался от подписания контракта с Дзюбой

Датский «Мидтьюлланн» в минувшем январе рассматривал возможность подписания контракта с бывшим капитаном сборной России Артёмом Дзюбой. 34-летний форвард с 3 ноября 2022 года является свободным агентом.

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Как сообщает «Спорт-экспресс», представители футболиста сами обратились к датскому клубу с предложением рассмотреть кандидатуру их клиента, однако трёхкратный чемпион Дании отказался от этого варианта.

Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». В турецкой Суперлиги россиянин выступал с середины августа по начало ноября 2022 года. Всего в «Адане» Артём успел отыграть в 5 матчах и забить один мяч. До этого Дзюба на протяжении семи лет выступал за санкт-петербургский «Зенит».