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46 минут назад

В «Зените» подшутили на тему сорвавшегося перехода Малкома в «ПСЖ»

Чемпионат.comиещё 2

Пресс-служба «Зенита» в одной из социальных сетей опубликовала видеоролик, которым пошутила на тему сорвавшегося перехода нападающего Малкома в «ПСЖ».

В «Зените» подшутили на тему сорвавшегося перехода Малкома в «ПСЖ»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По сюжету Малкома подхватывает смерч, перемещает на домашний стадион французского клуба «Парк де Пренс», а затем вновь возвращает на тренировку «Зенита».

25-летний Малком заинтересовал «ПСЖ» в зимнее трансферное окно: клуб хотел арендовать его до конца сезона без права выкупа. «Зенит» был готов либо продать футболиста, либо отпустить в аренду с обязательным правом выкупа. Стороны так и не смогли договориться.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий в 23 матчах во всех турнирах забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

Футбол,Зенит,
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