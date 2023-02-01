В «Зените» подшутили на тему сорвавшегося перехода Малкома в «ПСЖ»

Пресс-служба «Зенита» в одной из социальных сетей опубликовала видеоролик, которым пошутила на тему сорвавшегося перехода нападающего Малкома в «ПСЖ».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По сюжету Малкома подхватывает смерч, перемещает на домашний стадион французского клуба «Парк де Пренс», а затем вновь возвращает на тренировку «Зенита».

25-летний Малком заинтересовал «ПСЖ» в зимнее трансферное окно: клуб хотел арендовать его до конца сезона без права выкупа. «Зенит» был готов либо продать футболиста, либо отпустить в аренду с обязательным правом выкупа. Стороны так и не смогли договориться.