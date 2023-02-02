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1 час назад

Вратарь «Динамо» рассказал о любви Кокорина к деньгам

Lenta.ruиещё 2

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о любви российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина к деньгам. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Вратарь «Динамо» рассказал о любви Кокорина к деньгам
Фото: ТАССТАСС

Голкипер упомянул нападающего в ответ на вопрос о том, кто из игроков ставит материальное благополучие превыше всего. «Это мое мнение со стороны. Может, нам только кажется, что у него все мысли о том, сколько он получает, и как потратить эти деньги», — рассказал Лещук.

Ранее Кокорин заявил, что не жалеет о наличии у него судимости.

«Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, — на один-два месяца в СИЗО», — отметил футболист..

Лещук является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне он провел один матч в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Футбол,Игорь Лещук,Александр Кокорин,Динамо,
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