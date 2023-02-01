Малком отреагировал на сорванный трансфер в «ПСЖ»

Нападающий «Зенита» Малком на французском поздоровался с представителем пресс-службы команды и заявил, что «всё закончилось», намекая на окончании саги с переходом в «ПСЖ».

Фото: ТАСС ТАСС

«Добрый вечер! Всё закончилось, я здесь», — сказал Малком в видео, опубликованном в телеграм-канале «Зенита».

25-летний Малком заинтересовал «ПСЖ» в зимнее трансферное окно: клуб хотел арендовать его до конца сезона без права выкупа. «Зенит» был готов либо продать футболиста, либо отпустить в аренду с обязательным правом выкупа. Стороны так и не смогли договориться.