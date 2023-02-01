Стало известно, на кого «Челси» потратил 330 миллионов евро

Зимой клубы редко проводят активные трансферные кампании. Принято считать, что середина сезона – не лучшее время для серьёзных изменений в составе. В этом смысле «Челси» удивил – в январе лондонцы потратили на новых футболистов почти 330 миллионов евро, судя по данным авторитетного портала transfermarkt. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, на кого «пенсионеры» потратили столь внушительную сумму.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Наибольшую сумму в январе «Челси» потратил на полузащитника Энцо Фернандеса. За аргентинца лондонцы заплатили «Бенфике» 121 миллион евро. Фернандес вошёл в топ-6 самых дорогих футболистов в истории. Надо сказать, что Энцо прекрасно показал себя на чемпионате мира и заслуженно получил приз лучшему молодому футболисту турнира. Но 121 миллион – невероятная сумма за 22-летнего игрока, которого ещё полгода назад мало кто знал. Да, летом некоторые гранды вели Фернандеса, но восходящей звезды в нём явно не видели, иначе «Бенфика» не смогла бы его подписать. Теперь Энцо предстоит доказать, что «Челси» не зря так активно за него боролся и вложил огромные деньги.

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Футбольный рынок продолжает сходить с ума, и очередным тому доказательством стал трансфер вингера Михаила Мудрика. Украинский футболист обошёлся «Челси» в 70 миллионов евро, причём за счёт бонусных выплат сумма может вырасти до 100 миллионов. О таланте Мудрика говорят давно, но платить такие огромные деньги за игрока, который провёл в Лиге чемпионов всего лишь 12 матчей, - явно перебор. Тем более что футболисты из восточной Европы нередко имеют проблемы с адаптацией в топ-лигах. Ожидания от Мудрика высоки, но сможет ли украинец оправдать свою высокую стоимость на «Стэмфорд Бридж»? Посмотрим.

Третий наиболее дорогой зимний новичок «Челси» - защитник Бенуа Бадьяшиль. Здесь вопросов по стоимости нет, 38 миллионов евро – адекватная цена за талантливого 21-летнего футболиста, который осенью дебютировал за сборную Франции. Бадьяшиль показывал хороший уровень игры в «Монако» и теперь сделал следующий шаг в своей карьере.

35 миллионов евро «Челси» заплатил за нападающего Нони Мадуэке. Есть мнение, что лондонцы переплатили, ведь сезон Мадуэке начинал с травмой, а после восстановления он забил только два гола в девяти играх ПСВ. Прошлый сезон для Нони тоже был далеко не урожайным – девять голов и шесть ассистов в 35 играх. Оценить 20-летнего форварда пока сложно – «Челси» явно приобрёл его на перспективу. Кстати говоря, Мадуэке вернулся на родину. До переезда в академию ПСВ Нони занимался в академиях «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас».

В 30 миллионов евро «Челси» обошёлся трансфер защитника Мало Гюсто. При этом нынешний сезон футболист завершит в родном «Лионе», где теперь он будет выступать на правах аренды. Гюсто считается талантливым футболистом, способным действовать в обороне как справа, так и в центре. Также француз может действовать на правом фланге полузащиты, что полезно при использовании схемы с тремя центральными защитниками.

Среди новичков «Челси» оказался и Андрей Сантос. За 18-летнего бразильского полузащитника «Васко да Гама» получил от лондонского клуба 12,5 миллиона евро. Сантоса на родине высоко ценят – сейчас он является капитаном юношеской сборной Бразилии. Вопрос в том, не слишком ли резок для Сантоса такой переход – в 18 лет сразу в топ-клуб Европы.

Также зимой в «Челси» перебрался и нападающий Давид Датро Фофана. За ивуарийца «пенсионеры» заплатили «Мольде» 12 миллионов евро. Фофана немало забивал за свой предыдущий клуб, но одно дело быть эффективным в Норвегии, а другое дело – в Англии. Пока что очень сложно сказать, какое будущее может ожидать 20-летнего футболиста на Туманном Альбионе.