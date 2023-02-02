Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко может возобновить карьеру в "Уфе"

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года нападающий Роман Павлюченко может возобновить игровую карьеру. Об этом сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов. По его словам Павлюченко может провести один матч за клуб в розыгрыше Кубка России.

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"Всегда с интересом наблюдал за Романом Павлюченко и его карьерой. Он мне импонирует как игрок и как человек. Что могу сказать, мы сделали ему предложение на один матч Кубка России", - цитирует Газизова РИА Новости.

Он добавил, что решение теперь полностью на стороне бронзового призера Евро-2008.