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1 час назад

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко может возобновить карьеру в "Уфе"

Российская Газетаиещё 5

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года нападающий Роман Павлюченко может возобновить игровую карьеру. Об этом сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов. По его словам Павлюченко может провести один матч за клуб в розыгрыше Кубка России.

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко может возобновить карьеру в "Уфе"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Всегда с интересом наблюдал за Романом Павлюченко и его карьерой. Он мне импонирует как игрок и как человек. Что могу сказать, мы сделали ему предложение на один матч Кубка России", - цитирует Газизова РИА Новости.

Он добавил, что решение теперь полностью на стороне бронзового призера Евро-2008.

Павлюченко 41 год, он выступал за "Ротор", "Спартак", "Тоттенхэм", "Локомотив", "Урал", "Кубань", "Динамо" (Ставрополь), московский "Арарат" и "Знамя" из Ногинска. В чемпионате России футболист провел 588 матчей и забил 215 мячей. На счету нападающего две победы в Кубке России. В составе сборной страны стал бронзовым призером Евро-2008.

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