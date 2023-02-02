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2 часа назад

«Марсель» продлил серию без поражений до 10 матчей

Евро-футбол.Ру

«Марсель», благодаря сегодняшней выездной победе над «Нантом» (2:0) в рамках французской Лиги 1, продлил беспроигрышную серию во всех официальных турнирах до 10 матчей кряду.

«Марсель» продлил серию без поражений до 10 матчей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, последнее поражение на данный момент провансальцы потерпели аж 1 ноября прошлого года. Это случилось в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА – тогда команда с юга Франции уступила дома лондонскому «Тоттенхэму» - 1:2.

В следующем матче «Марсель» встретится дома с «Ниццей», дата встречи – 5 февраля. Отметим, что клуб отстаёт на данный момент от первого места всего на три очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «ПСЖ».

Футбол,УЕФА,
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