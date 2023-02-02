Карпин раскрыл свое отношение к Дзюбе

"Если и могу цензурно выразить мое нынешнее отношение к Артему Дзюбе одним словом, то это будет слово "безразличие". Смешно читать, что наш конфликт с ним якобы идет от того, что в командах Карпина может быть только одна звезда — сам Карпин. А больше звезд в моих командах не было?" - приводит слова Карпина "СЭ".