"Спартак" обыграл "Ростов" по пенальти в стартовом матче Зимнего Кубка РПЛ

«Спартак» обыграл «Ростов» в 1-м туре Winline Зимнего кубка Мир Российской Премьер-Лиги. Во встрече, проходившей в Абу-Даби (ОАЭ), московский клуб одержал победу по итогам серии пенальти – 0:0 (2:1 – пенальти).

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По ходу матча «Ростов» не смог нанести ни одного удара в створ ворот. У «Спартака» 4 попадания в створ. В конце игры главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил главного судью встречи Кирилла Левникова проверить эпизод с попаданием мяча в руку защитнику «Ростова» Павлу Бочарову в своей штрафной, но после изучения повтора с помощью VAR арбитр принял решение не назначать в этом эпизоде пенальти.

В этом матче за красно-белых дебютировали защитники Алексис Дуарте и Томаш Тавареш, вышедшие на поле на 46-й и 61-й минуте встречи соответственно. О подписании футболистов московский клуб объявил в январе.

В серии пенальти вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил три пенальти и помог одержать своей команде победу. В составе «Ростова» пенальти не смогли реализовать Егор Голенков, Дмитрий Полоз, Степан Мельников и Виктор Мелехин.