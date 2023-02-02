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2 часа назад

Назван клуб из Европы, забраковавший Дзюбу

Евро-футбол.Ру

В январское трансферное окно нападающий Артём Дзюба, который находится в статусе свободного агента, мог продолжить карьеру в Европе. Как стало известно журналистам «Спорт-экспресса», услуги 34-летнего россиянина были предложены датскому «Митьюлланду».

Назван клуб из Европы, забраковавший Дзюбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Переговоры велись со спортивным директором клуба, который в конечном счете отказался от подписания опытного игрока.

Дзюба пребывает в статусе свободного агента с ноября прошлого года, когда расторг трудовой договор с турецким клубом «Адана Демирспор». За эту команду нападающий сыграл всего пять поединков и отметился одним забитым мячом.

Футбол,Артем Дзюба,
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