Глава АФК впервые высказался о переходе РФС из Европы в Азию

"Если мы получим что-то официальное по этому поводу, то это уже другой вопрос. У нас хорошие отношения с российской и остальными европейскими федерациями, мы поддерживаем контакт с ними по всем вопросам. Мы исходим из интересов игры, поскольку стремимся держать политику подальше от футбола", - приводит слова главы организации зарубежная пресса.