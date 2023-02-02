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1 час назад

Глава АФК впервые высказался о переходе РФС из Европы в Азию

Советский спортиещё 2

Президент Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа прокомментировал текущее положение дел с переходом РФС из-под юрисдикции УЕФА в АФК.

Глава АФК впервые высказался о переходе РФС из Европы в Азию
Фото: ТАССТАСС

"Если мы получим что-то официальное по этому поводу, то это уже другой вопрос. У нас хорошие отношения с российской и остальными европейскими федерациями, мы поддерживаем контакт с ними по всем вопросам. Мы исходим из интересов игры, поскольку стремимся держать политику подальше от футбола", - приводит слова главы организации зарубежная пресса.

Напомним, в конце декабря в РФС заявили, что в случае отсутствия каких-либо подвижек с возвращением российских команд на международную арену в составе УЕФА, исполком готов рассмотреть вопрос о переходе в АФК.

Позже РФС совместно с УЕФА была создана рабочая группа, задачей которой является разработка механизма возвращения российских клубов и сборных на международные турниры под эгидой УЕФА.

Футбол,РФС,УЕФА,
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