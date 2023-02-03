Силкин выступил против комментариев судей во время матчей

«Отношусь к этой идее крайне негативно, зачем это нужно? Судья должен быть честным, порядочным и судить то, что есть. Понятно, что все всегда будут ошибаться, но зачем он перед всеми будет оправдываться? Опять же появятся разговоры о подкупах и так далее», – приводит слова Силкина «РБ Спорт».