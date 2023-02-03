Силкин выступил против комментариев судей во время матчей

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением насчет того, что российские судьи стали комментировать свои спорные решения по ходу матчей.
«Отношусь к этой идее крайне негативно, зачем это нужно? Судья должен быть честным, порядочным и судить то, что есть. Понятно, что все всегда будут ошибаться, но зачем он перед всеми будет оправдываться? Опять же появятся разговоры о подкупах и так далее», – приводит слова Силкина «РБ Спорт».
Впервые судья публично прокомментировал свое решение в среду, 1 февраля, на матче клубного чемпионата мира между «Аль-Ахли» и «Окленд Сити» (3:0). Встречу судил китайский арбитр Ма Нин. В громкоговоритель он объяснил зрителям, почему он отменил пенальти.
В российском футболе это нововведение опробовали в четверг, 2 февраля. На игре Зимнего Кубка РПЛ в ОАЭ между «Спартаком» и «Ростовом» (0:0, 2:1) судья Кирилл Левников в прямом эфире объяснил свое решение при просмотре ВАР. Согласно свежим правилам, у команды есть одна возможность попросить арбитра разъяснить свое решение.