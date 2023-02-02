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1 час назад

В Крыму национализируют имущество «Динамо» Киев, включая земельные участки

Sports.ru

В Крыму национализируют имущество киевского «Динамо».

В Крыму национализируют имущество «Динамо» Киев, включая земельные участки
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее местный парламент принял решение о национализации имущества олигархов, связанных с властью Украины.

«В список имущества, подлежащего национализации, также включено движимое и недвижимое имущество футбольного клуба «Динамо» Киев», – сказал Константинов.

По словам Константинова, речь идет, в том числе, о двух земельных участках площадью 28 и 30 тысяч квадратных метров в поселке Орджоникидзе.

Футбол,Владимир Константинов,Динамо,
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