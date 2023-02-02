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1 час назад

"Уфа" предложила экс-футболисту сборной России Павлюченко возобновить карьеру на один матч

ТАСС

Руководство "Уфы" предложило бывшему нападающему сборной России по футболу Роману Павлюченко возобновить карьеру на одну игру. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

"Уфа" предложила экс-футболисту сборной России Павлюченко возобновить карьеру
Фото: ТАССТАСС

Павлюченко 41 год, он объявил об уходе из профессионального футбола в октябре 2022 года. Последним клубом в карьере форварда был клуб Второй лиги "Знамя" (Ногинск). 2 февраля директор Российского футбольного союза по мероприятиям, активациям и спецпроектам Кирилл Терешин в своем телеграм-канале сообщил о том, что "Уфа" пригласила бывшего нападающего сборной России сыграть за клуб в матче плей-офф пути регионов Фонбет - Кубка России против грозненского "Ахмата". Встреча состоится 26 февраля в "Уфе".

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"Я с большим интересом наблюдал за карьерой Павлюченко. Он импонирует мне и как человек, и как футболист. "Уфа" сделала определенное предложение - теперь все зависит не только от нас", - сказал Газизов.

Генеральный директор "Уфы" не стал уточнять, будет ли речь идти только об одном матче. "В какие сроки может быть решен вопрос? Мы в Турции несколько дней находимся в одном отеле. Все может быть как очень быстро, так и затянуться", - отметил собеседник агентства.

В разные годы Павлюченко выступал за московские "Спартак", "Локомотив" и "Арарат", английский "Тоттенхэм", екатеринбургский "Урал", краснодарскую "Кубань", волгоградский "Ротор", ставропольское "Динамо" и "Знамя" из Ногинска. Он дважды выигрывал Кубок России (2003, 2015). В составе сборной России нападающий провел 51 матч и забил 21 гол, в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Павлюченко дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2006 и 2007), в этих же годах входил в список 33 лучших игроков первенства. Нападающий является рекордсменом сборной России по количеству голов на чемпионатах Европы (4). В чемпионатах России Павлюченко провел 309 матчей и забил 104 мяча, в общей сложности на клубном уровне в его активе 215 мячей в 588 играх.

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