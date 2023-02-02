«Бешикташ» сделал новое предложение «Локомотиву» по трансферу Баринова

«Бешикташ» предпринимает ещё одну попытку договориться с московским «Локомотивом» о трансфере капитана и полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.
Как сообщает «РБ Спорт», стамбульский клуб увеличил сумму предложения до € 5 млн. Утверждается, что в два ближайших дня состоится заключительный раунд переговоров. По информации источника, существует вероятность, что стороны всё же смогут достигнуть компромисса и совершить сделку.
Отметим, что в Турции, в отличие от большинства европейских лиг, зимнее трансферное окно закрывается 8 февраля.
Дмитрий Баринов является воспитанником подмосковной академии «Мастер-Сатурн». В структуру «Локомотива» россиянин перешёл в 2012 году, в 16-летнем возрасте.
В нынешнем сезоне Дмитрий провёл 16 матчей в чемпионате России и стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Баринова в € 9 млн.