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1 час назад

Карпин оценил вероятность своего возвращения в «Спартак»

Betassist

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, были ли у него предложения от «Спартака» после увольнения из стана красно-белых. Валерий Георгиевич покинул родной клуб весной 2014 года.

Карпин оценил вероятность возвращения в «Спартак»
Фото: BetassistBetassist

«У меня была одна встреча с Наилем Измайловым. Я уже не помню, ни когда именно, ни кто был тогда главным тренером. Но ничем это не закончилось. Мы просто поговорили, я изложил своё виде

Он пытался рассказывать мне про какие-то планы. А я ему говорю ему: «Я же всё знаю в «Спартаке». Знаю, как там всё» работает». До разговора с Федуном дело не дошло.

У меня сейчас нет ответа на вопрос — хочу ли когда-нибудь ещё поработать в «Спартаке». Посмотрим… Ясно одно: при нынешнем владельце клуба (интервью было записано до ухода Леонида Федуна из «Спартака» в августе 2022 года. — Прим. редакции Betassist) нам здесь просто не о чем говорить», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

С 8 августа 2008 года по 13 декабря 2012 года Валерий Карпин занимал должность генерального директора «Спартака». 16 апреля 2009 года он временно возглавил «Спартак» после увольнения главного тренера клуба Микаэля Лаудрупа.

В 2010 году привёл «Спартак» к четвёртому месту в чемпионате России и третьему месту на групповом этапе Лиги чемпионов, дающем право выступать в дальнейшем розыгрыше Лиги Европы. После сезона-2011/2012 руководство клуба во главе с Леонидом Федуном решило расстаться с Карпиным как с главным тренером и пригласило Унаи Эмери. Но 25 ноября 2012 года после увольнения испанца Карпин вернулся на пост главного тренера «Спартака». 18 марта 2014 года «Спартак» и Карпин расстались по обоюдному согласию.

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