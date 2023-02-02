Карпин оценил вероятность возвращения в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, были ли у него предложения от «Спартака» после увольнения из стана красно-белых. Валерий Георгиевич покинул родной клуб весной 2014 года.

Фото: Betassist Betassist

«У меня была одна встреча с Наилем Измайловым. Я уже не помню, ни когда именно, ни кто был тогда главным тренером. Но ничем это не закончилось. Мы просто поговорили, я изложил своё виде

Он пытался рассказывать мне про какие-то планы. А я ему говорю ему: «Я же всё знаю в «Спартаке». Знаю, как там всё» работает». До разговора с Федуном дело не дошло.

У меня сейчас нет ответа на вопрос — хочу ли когда-нибудь ещё поработать в «Спартаке». Посмотрим… Ясно одно: при нынешнем владельце клуба (интервью было записано до ухода Леонида Федуна из «Спартака» в августе 2022 года. — Прим. редакции Betassist) нам здесь просто не о чем говорить», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

С 8 августа 2008 года по 13 декабря 2012 года Валерий Карпин занимал должность генерального директора «Спартака». 16 апреля 2009 года он временно возглавил «Спартак» после увольнения главного тренера клуба Микаэля Лаудрупа.