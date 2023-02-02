Македонский экс-футболист «Спартака» назвал любимого певца из России

Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески в интервью «Матч ТВ» рассказал, что его любимым певцом из России является Филипп Киркоров.
Митрески играл за «Спартак» в 2001–2004 годах.
— Твой любимый певец?
— Из России? Филипп Киркоров! Когда я жил в Москве, он же считался главной звездой. Позже Дима Билан и «Иванушки» появились и всё остальное. Современную музыку тоже слушаем, но назвать никого не могу. Раньше надо было кассету покупать, чтобы музыку слушать, а сейчас есть радио и интернет — нет проблем кого то найти. Когда день рождения празднуем, только российскую музыку и слушаем. Дети тоже по русски говорят: к нам приезжает учительница, занимается отдельно.
— Откуда такое желание — научить детей русскому?
— Я просто хотел, чтобы они знали эту часть моей жизни. Это же полезно, вот мы все вместе общались с семьей Романа Павлюченко в Дубае. Это важно, чтобы они знали, где я жил, играл, где моя любимая страна. Старший ребенок мне даже недавно признался, что хочет жить в России.
«Спартак» в зимнюю паузу примет участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ, который пройдет в ОАЭ со 2 по 11 февраля. На турнире также сыграют «Сочи», «Ростов» и «Краснодар». Все встречи турнира будут показаны в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, комментаторы — Константин Генич и Дмитрий Шнякин. 2 февраля смотрите на «Матч ТВ» прямую трансляцию встречи «Спартака» с «Ростовом», начало — в 19:25 (мск).
Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ.
Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.