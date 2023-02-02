Македонский экс-футболист «Спартака» назвал любимого певца из России

— Из России? Филипп Киркоров! Когда я жил в Москве, он же считался главной звездой. Позже Дима Билан и «Иванушки» появились и всё остальное. Современную музыку тоже слушаем, но назвать никого не могу. Раньше надо было кассету покупать, чтобы музыку слушать, а сейчас есть радио и интернет — нет проблем кого то найти. Когда день рождения празднуем, только российскую музыку и слушаем. Дети тоже по русски говорят: к нам приезжает учительница, занимается отдельно.