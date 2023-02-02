Гендиректор «Бешикташа» прокомментировал новые слухи о покупке Баринова

Гендиректор «Бешикташа» Сейчун Казанчи заявил, что клуб не ведёт новых переговоров по Дмитрию Баринову из «Локомотива».

«Не ведём новых переговоров по Баринову. Для нас вопрос закрыт», — сказал Казанчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым .

Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий «Бешикташ» возобновил переговоры с московским «Локомотивом» по поводу возможного трансфера Дмитрия Баринова. Турки якобы готовы увеличить своё предложение.

Баринов в текущем сезоне чемпионата России провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года.