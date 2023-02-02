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2 часа назад

Салихова о Карпине: он может обвинять Федуна только в отказе покупать игры и судей

Газета.Ru

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил уверенность в том, что Валерий Карпин надеется в будущем вернуться в стан красно-белых.

Салихова ответила на жалобы Карпина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У Карпина всю жизнь были принципиальные матчи со «Спартаком», когда он ушел в другие клубы. У Карпина есть надежда на возвращение в «Спартак», – цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Карпин работал в «Спартаке» в качестве генерального директора клуба, а также главного тренера команды. Под его руководством красно-белые дважды выигрывали серебряные медали чемпионата России.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально планировалось, что специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на национальной команде, после чего покинул клуб.

После отстранения сборной России от соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карпин принял решение вернуться в «Ростов».

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