Салихова ответила на жалобы Карпина

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил уверенность в том, что Валерий Карпин надеется в будущем вернуться в стан красно-белых.

«У Карпина всю жизнь были принципиальные матчи со «Спартаком», когда он ушел в другие клубы. У Карпина есть надежда на возвращение в «Спартак», – цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Карпин работал в «Спартаке» в качестве генерального директора клуба, а также главного тренера команды. Под его руководством красно-белые дважды выигрывали серебряные медали чемпионата России.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально планировалось, что специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на национальной команде, после чего покинул клуб.