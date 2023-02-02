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1 час назад

Тренер "Торпедо" признался, что готов снова поговорить с Дзюбой о переходе, если жизнь заставит

Газета.Ru

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не исключает, что у него может состояться еще один разговор с нападающим Артемом Дзюбой, который может перейти в его команду.

Тренер "Торпедо" назвал условия для переговоров с Дзюбой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Уточню формулировку: просмотр не предлагался. Прозвучала идея встретиться, пообщаться, посмотреть друг другу в глаза, как профессионал профессионалу. И тренер, и футболист, и вообще любой человек, достигший определенного статуса, имеют право обижаться, если им устраивают просмотр.

Сохранилось ощущение, что если жизнь заставит, могу набрать номер и сказать: «Артем, давай еще раз подумаем». Внутри по-прежнему остается такое чувство, с моей стороны преград точно нет», — передает слова Талалаева «Матч ТВ».

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью.

Сообщалось об интересе к Дзюбе из московского «Торпедо», однако совет директоров заблокировал трансфер. Футболист сам вдобавок отказался от перехода из-за того, что его пригласили сначала пройти просмотр.

Футбол,Артем Дзюба,Андрей Талалаев,Торпедо,
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