Тренер "Торпедо" назвал условия для переговоров с Дзюбой

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не исключает, что у него может состояться еще один разговор с нападающим Артемом Дзюбой, который может перейти в его команду.

«Уточню формулировку: просмотр не предлагался. Прозвучала идея встретиться, пообщаться, посмотреть друг другу в глаза, как профессионал профессионалу. И тренер, и футболист, и вообще любой человек, достигший определенного статуса, имеют право обижаться, если им устраивают просмотр.



Сохранилось ощущение, что если жизнь заставит, могу набрать номер и сказать: «Артем, давай еще раз подумаем». Внутри по-прежнему остается такое чувство, с моей стороны преград точно нет», — передает слова Талалаева «Матч ТВ».

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью.