«Пумас» потребовали от Алвеса милионной компенсации из-за дела об изнасиловании

«Пумас» требуют от Дани Алвеса многомиллионной компенсации на фоне дела об изнасиловании.

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Бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» был взят под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Как только бразильца задержали по подозрению в совершении изнасилования, «Пумас» расторгли контракт с ним.

Как сообщает UOL, мексиканский клуб требует от футболиста компенсации в размере 5 млн долларов за нарушение условий контракта.

20 января, в день заключения под стражу, руководство «Пумас» направило Алвесу электронное письмо, в котором сообщило о расторжении контракта и уведомило его о желании получить компенсацию.

Мексиканский клуб ссылается на пункт договора, предусматривающий наказание за проблемы с допингом, за участие «в любом скандале, который станет достоянием общественности» или в «любом деянии, которое считается преступлением по законодательству страны, в которой оно имело место». Клуб считает, что дело Алвеса относится к третьему типу, и поэтому требует финансовой компенсации.